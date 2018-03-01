انفراد.. الياميق ''خاصم'' حسبان مع اللعابة ديال الرجاء ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ'' شوف تيفي'' أن لاعبي الرجاء الرياضي، عبروا عن استيائهم أمس الخميس من عدم وفاء الرئيس سعيد حسبان بإلتزاماته معهم فيما يخص مستحقاتهم المادية.

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لـ'' شوف تيفي'' أن لاعبي الرجاء الرياضي، عبروا عن استيائهم أمس الخميس من عدم وفاء الرئيس سعيد حسبان بإلتزاماته معهم فيما يخص مستحقاتهم المادية.

وقالت المصادر ذاتها، إن سعيد حسبان كان يعول على ضخ مبلغ 300 مليون من طرف فريق جنوة الايطالي قي إطار الشطر الأول من صفقة انتقال الياميق، لتسديد بعض مستحقات اللاعبين غير ان الفريق الإيطالي لم يلتزم بالتاريخ المحدد لصرف الشطر الأول.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حسبان كثف من اتصالاته مع مسؤولي الفريق الإيطالي دون أن يتوصل إلى حل مما جعله في موقف حرج مع لاعبي الرجاء.