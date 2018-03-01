لتقريب العرض السياسي لحزب الأحرار من المواطنين.. أخنوش يطرح كتاب ''مسار الثقة'' في وجه العموم ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة من كتاب ''مسار الثقة'' الذي يتضمن تفاصيل العرض السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الكتاب الذي يسعى حزب الحمامة إلى تقديمه لكافة المواطنين وعموم المغاربة.

شـــوف تيفي:

حصلت ''شوف تيفي'' على نسخة من كتاب ''مسار الثقة'' الذي يتضمن تفاصيل العرض السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الكتاب الذي يسعى حزب الحمامة إلى تقديمه لكافة المواطنين وعموم المغاربة.

كتاب ''مسار الثقة'' الذي يحمل توقيع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يحمل في خطوطه العريضة خلاصة مستفيضة لرؤية التجمعيين للنموذج التنموي الجديد الذي يلبي انتظارات الملك المرتبطة بضرورة التفكير الجماعي في نموذج بديل يجيب عن تحديات المرحلة الراهنة، كما يقدم أيضا مرجعية الحزب المتمثلة في الديمقراطية الإجتماعية النابعة من العدالة الإجتماعية والتمكين للمواطن.

ويؤكد عزيز أخنوش في ورقة تقديمية حول كتاب ''مسار الثقة''، أن مضامين هذا الأخير، تشكل نتاجا لمقاربة تشاركية ونقاش غني بين أعضاء الحزب في جميع الجهات، معبرا عن أمله في أن تستجيب هذه المضامين لانتظارات المواطنين، وأن تحضى أيضا بالتفاعل الفكري الإيجابي والبناء، بما يضمن للمغرب بلورة نموذج تنموي ناجع ذو قدرة على الإرتقاء بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمغاربة.

كما تعهد رئيس التجمعيين بإطلاق نسخة عربية من كتاب ''مسار الثقة'' في القريب العاجل، لغرض وضعها رهن إشارة العموم





