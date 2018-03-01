 حضور الرميد والداودي لندوة حامي الدين يخلق جدلا واسعا وهذا الأخير يزج بمنبر إعلامي في القضية ﻿
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حضور الرميد والداودي لندوة حامي الدين يخلق جدلا واسعا وهذا الأخير يزج بمنبر إعلامي في القضية

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 13:49 حضور الرميد والداودي لندوة حامي الدين يخلق جدلا واسعا وهذا الأخير يزج بمنبر إعلامي في القضية | بوليتيك
حضور الرميد والداودي لندوة حامي الدين يخلق جدلا واسعا وهذا الأخير يزج بمنبر إعلامي في القضية
أثار حضور كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى أشغال الندوة التي نظمها صباح اليوم الجمعة عبد

شـــوف تيفي:

أثار حضور كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى أشغال الندوة التي نظمها صباح اليوم الجمعة عبد العالي حامي الدين بإحدى فنادق الرباط، لغاية مؤازرته في قضية اتهامه بقتل أيت الجيد في أحداث جامعة فاس خلال سنة 1993، جدلا واسعا في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومراقبي الشأن السياسي والحقوقي في بلادنا، خصوصا أن حضور وزيرين وازنين في حكومة سعد الدين العثماني إلى هذا اللقاء التواصلي الذي تطرق لموضوع "انتهاك شروط المحاكمة العادلة.. قضية حامي الدين نموذجا"، أعطى الإنطباع بأن هذه الأخيرة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، تسعى إلى تلميع صورة حامي الدين في هذه القضية التي أضحت تحضى بتتبع الرأي العام.

استغراب الحاضرين، من حضور الرميد بصفته وزيرا مكلفا بحقوق الإنسان في حكومة العثماني ووزيرا للعدل والحريات في حكومة بنكيران السابقة، دفع بالمعني الرئيسي بتنظيم هذه الندوة، أي البرلماني حامي الدين، إلى التدخل لغاية إخبار من يوجد في قاعة الندوة، بأن وزير حقوق الانسان يحضر بصفته رئيسا سابقا لمنتدى الكرامة وليس بصفته كوزير في الحكومة، وهو الأمر الذي لم يتقبله بعض الفايسبوكيين ... باعتبار أن قضية اغتيال أيت الجيد بنعيسى لا تزال أطوارها جارية أمام العدالة.

ما قيل في حق الرميد، انطبق على لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حيث اعتبر الفايسبوكيون أن حضور هذا الأخير لأشغال هذه الندوة، فيه خرق للقانون وانتهاك لواجب التحفظ الذي يلزم على الوزراء التقيد بضوابطه في مثل هذه الظروف...

والغريب في أطوار هذه الندوة التي نظمت بإحدى الفنادق وسط مدينة الرباط، بعد تعذر انعقادها بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن حامي الدين كشف للحاضرين، أن صحافيا بيومية "الأحداث المغربية" كان يتصل به في سنة 2012 وأخبره بأن هذه الأخيرة لن تنشر البلاغات الأتية للجريدة في قضية أيت الجيد، لأنها غير صادرة عن أسرته، بل تكتب وتطبخ بالمقر العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، متهما من سماها بعصابة داخل حزب "البام" بفبركة البلاغات المرتبطة بها الملف

تجدر الإشارة إلى أن سبب منع حامي الدين من تنظيم هذه الندوة بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يعود لاحتجاج عدد من الصحافيين على ذاك، من خلال شن حملة إعلامية وحقوقية دفعت برئيس النقابة عبد الله البقالي إلى إبلاغ حامي الدين بإلغاء انعقادها بمقر النقابة.

 

 

‫شوف تيفي

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