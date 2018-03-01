بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط ﻿

يبدو أن المذكرة الأخيرة للنقابات للدعوة لباب الحوار مع عدد من الهيئات النقابية الذي تجمد منذ مدة طويلة، قد أعطت أكلها، بعدما وافق العثماني على لقاء النقابات قبل فاتح ماي.

شوف تيفي

يبدو أن المذكرة الأخيرة للنقابات للدعوة لباب الحوار مع عدد من الهيئات النقابية الذي تجمد منذ مدة طويلة، قد أعطت أكلها، بعدما وافق العثماني على لقاء النقابات قبل فاتح ماي.

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن العثماني اشترط ملاقاة كل نقابة على حدا، وذلك بعدما ارتفعت الأصوات عاليا بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من طرف الهيئات النقابية، التي جمعتها الصفة وفرقتها هي الأخرى الأهداف والزاوية المعالجة للمطالب العمالية.

ومن المنتظر أن تكون الجلسات حسب المصدر ذاته ساخنة، خصوصا في ظل المطالب العادلة التي تطالب بها النقابات، منها إلغاء قانون الإضراب، وبتحسين الدخل الفردي للطبقة الشغيلة المغربية والاعتراف بالحريات النقابية، وتحقيق ما تبقى من اتفاق 26 أبریل 2011، والتشريعات العمالية الخاصة بالتشغيل ومطالب أخرى...