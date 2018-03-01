فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بنسخة من الشكاية المقدمة من والدة تلميذة إلى نيابة التعليم بتمارة، أفادت من خلالها بأن ابنتها سقطت ضحية مدير مؤسسة تعليمية، أقدم على التحرش بها جنسيا داخل مكتبه ولمس

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" يومه الجمعة، بنسخة من الشكاية المقدمة من والدة تلميذة إلى نيابة التعليم بتمارة، أفادت من خلالها بأن ابنتها سقطت ضحية مدير مؤسسة تعليمية، أقدم على التحرش بها جنسيا داخل مكتبه ولمس مناطق حساسة بجسدها.

وأوضحت المشتكية بأن ابنتها "ه.ح"، أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية بسبب تعرضها للتحرش الجنسي، بالإضافة إلى إصابتها بنوبات إغماء مفاجئة، ما دفع بها إلى عرضها على الطبيب خاصة بعد رفضها الذهاب إلى الثانوية من أجل الدراسة.

وطالبت المشتكية من نيابة التعليم بالتقصي وفتح تحقيق وانصاف ابنتها ومعاقبة كل من تسول له نفسه القيام بممارسات مشينة في حق التلاميذ.

تجدر الإشارة إلى أن زملاء التلميذة، رفضوا صباح يومه الجمعة الولوج إلى الفصول الدراسية، وحاصروا المدير مُتهمين إياه بالتحرش الجنسي بالعديد من التلميذات.