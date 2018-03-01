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الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 13:02 الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري | بوليتيك
الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري
مازالت الحكومة الإسبانیة تبحث عن تاريخ محدد لزيارة الملك فیلیبي السادس إلى المغرب، حسب ما كشف عنه إلدفونسو كاسترو، كاتب الدولة في الشؤون الخارجیة الإسبانیة.

شوف تيفي

مازالت الحكومة الإسبانیة تبحث عن تاريخ محدد لزيارة الملك فیلیبي السادس إلى المغرب، حسب ما كشف عنه إلدفونسو كاسترو، كاتب الدولة في الشؤون الخارجیة الإسبانیة.

وكانت الزیارة أجلت أواخر السنة الماضية بسبب الأحداث التي طبعت إقلیم كاتالونیا، قبل أن یتقرر تنفیذها في مارس الجاري، حيث كان السبب الوحید لعدم قیام الملك الإسباني بزیارة المغرب یتعلق أساسا بالأجندة.

وحسب وكالة الأنباء "EFE" فإن إلدفونسو كاسترو، قال بأن زیارة فیلیبي السادس إلى المغرب ستتم خلال شھر مارس الجاري لكنه كشف أن اسبانيا تبحث عن تاریخ ملائم لزیارة المغرب لأن الملك محمد السادس بالكاد خضع لعملیة جراحیة في باریس.

 

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