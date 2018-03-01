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عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 12:57 عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق | مجتمع
عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأنه يرتقب نزول أمطار قوية، يوم غد السبت بالعديد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل أمطار قوية يوم السبت (من منتصف الليل إلى

شــوف تيفي:

 

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأنه يرتقب نزول أمطار قوية، يوم غد السبت بالعديد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل أمطار قوية يوم السبت (من منتصف الليل إلى السادسة مساء)، بأقاليم شفشاون ووزان وتاونات الحسيمة (المرتفعات).

كما ينتظر هطول أمطار قوية يوم السبت (من منتصف النهار إلى منتصف الليل)، بأقاليم آسفي والجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد والنواصر والدار البيضاء وسيدي سليمان والمحمدية والصخيرات - تمارة والرباط - سلا.

وأشارت مديرية الأرصاد إلى توقع هطول أمطار أو زخات محليا معتدلة يوم غد السبت (من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى منتصف الليل) بكل من أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة ومولاي يعقوب وفاس ومكناس وصفرو وتازة والحاجب وأزيلال وبني ملال وخنيفرة وإفران وأكادير والصويرة.

ومن جهة أخرى، ينتظر هبوب رياح قوية تتراوح قوتها بين 60 و75 كيلومتر في الساعة، ما بين الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساء، من يوم غد السبت، بكل من الصويرة وآسفي واليوسفية وسيدي بنور والجديدة.

 

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