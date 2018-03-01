الجامعة تمنح الصحابي رخصة إستثنائية لتدريب سريع واد زم ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وافقت على تعاقد فؤاد الصحابي، مع فريق سريع وادزم، للاشراف على الفريق واد زم خلفا لمحمد بكاري، رغم إشرافه في بداية الموسم على

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وافقت على تعاقد فؤاد الصحابي، مع فريق سريع وادزم، للاشراف على الفريق واد زم خلفا لمحمد بكاري، رغم إشرافه في بداية الموسم على تدريب فريق المغرب التطواني .

وأكدت نفس مصادر، أن قرار الجامعة بمنح رخصة إستثنائية للصحابي، جاء بسبب عدم توصله جميع مستحقاته من طرف مسوؤلي المغرب التطواني، وعدم خوضه لأي مباراة في البطولة الاحترافية رفقة الفريق التطواني.

يذكر أن فواد الصحابي سبق له تدريب عدة أندية مغربية من بينها أولمبيك خريبكة والنادي القنيطري و المغرب الفاسي وشباب الريف الحسيمي و الوداد الرياضي بالإضافة إلى أولمبيك آسفي ثم الكوكب المراكشي .