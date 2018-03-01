 سـابقة.. أحد المتدخلين يفجرها ويعيد موت ''الزايدي'' و ''بـاها'' إلـى الواجهة في ندوة ''حامي الدين''.. بحضور الوزير''الرميد'' وأعضـاء من الأمانة العامة للبيجيدي ﻿
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سـابقة.. أحد المتدخلين يفجرها ويعيد موت الزايدي و بـاها إلـى الواجهة في ندوة حامي الدين.. بحضور الوزيرالرميد وأعضـاء من الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

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بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 12:10 سـابقة.. أحد المتدخلين يفجرها ويعيد موت الزايدي و بـاها إلـى الواجهة في ندوة حامي الدين.. بحضور الوزيرالرميد وأعضـاء من الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك
سـابقة.. أحد المتدخلين يفجرها ويعيد موت ''الزايدي'' و ''بـاها'' إلـى الواجهة في ندوة ''حامي الدين''.. بحضور الوزير''الرميد'' وأعضـاء من الأمانة العامة للبيجيدي
في ســــابقة من نـوعها أعـاد أحد المتدخلين خلال الندوة التي نظمها ''عبد العالي حامي الدين'' صبيحة يومه الجمعة 2 مــارس 2018 بالرباط، قضية وفـاة ''أحمد الزايدي'' البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد

''شـوف تيفي'' محمد القاسمي

 

في ســــابقة من نـوعها أعـاد أحد المتدخلين خلال الندوة التي نظمها ''عبد العالي حامي الدين'' صبيحة يومه الجمعة 2 مــارس 2018 بالرباط، قضية وفـاة ''أحمد الزايدي'' البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وكذلك ''عبد الله باها'' القيادي بحزب العدالة والتنمية اللذان شاء لهما القدر الموت في قنطرة ''وادي الشراط''، التي لا تبعد كثيرا عن بوزنيقة وبأسباب مختلفة أوضحت التحريات والتحقيقات حينها أنها بعيدة عن كل الحسابات السياسية وأن كلتا الحالتين طبيعيتين .

وخلال الندوة الصحفية التي نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسـان حول ''انتـهاك شـروط المحاكمة العادلة ..عبد العالي حامي الدين نموذجا'' ، بحضور '' مصطفى الرميد'' وزير حقوق الانســان وأعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، عقب أحد المتدخلين بعدما أعــطاه ''حامي الدين'' الكلمة في الموضوع إلا أنــه خرج عن موضـوع الندوة وبدأ يغرد خارج السرد و يتفوه بما لم يقله عـاقل من قبل.

واعتبــر ذات المتحـدث اعتقال ''توفيق بوعشـرين'' مــدير نشر أخبار اليوم وراءه جهات تــريد أن تكمم أفواه الصحفيين..، قبل أن يفجر القاعة ويصرخ قائلا: ''هاذشي بزاف شكون قتل الزايدي وباها راحنا انقولو كلشي خلال الأيام المقبلة .....'' الشيء الذي أزعــج ''مصطفــى الرميد'' وبدأ يقــوم بحركات غير طبيعية داخل القاعة واستاء من تدخله معبرا عن امكانية انسحابه في حالة ما بقي متماديا في كلمته، كما بدأت أصوات تسمع في كل جوانب القاعة قائلة ''سكت ..اسكت اصاحبي..''.

ووجــد الحضور أنفســهم في مــأزق غير مسبوق ولاسيما بعـض الجمعيات الحقوقية التي لبت الدعوة وأعضاء الأمانة العامة ، وهم يسمعون لكلام ''خطـير'' وبحضور وزراء وقياديين من الحزب الحاكم الذي كان يدبر الحكومة أثناء الواقعتين ، قبل أن يتدخل ''عبد العالي حامي الدين'' وأسكته معلقا '' الأخ ... ما يحركه هو غيرته وشعوره تجاه هاذ الوطن...''.

هــذا وقد عرج المحامي ''عبد الصمد الإدريـسي'' خلال مداخلته حول قضية مقتل الطالب القاعدي آيت الجيد وحاول أن يظهر أن الملف انتهى من الناحيــة القانونية واستوفى جميع المساطر وهو الشيء الذي عـززه ''حامي الدين'' مبرزا أن ملفه المعروض على قاضـي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفـاس حاليا لا أساس له من الناحية القانونية متهما ما سماها بجهات تحاول الزج به مرة أخرى بعدما قال القضاء كلمته الأخيــرة.

ورغــم مــرور أكثر من 24 سنة على مقتل الطالب اليساري ''أيت الجيد'' بالقرب من موقع حي ظهر المهراز الجامعي، بعد صراعات مريرة بين طلبة يساريين وإسلاميين لا زال الملف جاريا بمحكمة الاستئناف بفاس ويلاحق ''حامي الدين'' بتهم ثقيلة قد تعجل باعتقاله في أي وقت من طرف قاضي التحقيق بذات المحكمة.

 

 

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