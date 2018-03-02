 جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017 ﻿
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جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017 | مجتمع

جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017

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جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 11:44 جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017 | مجتمع
جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017
في سياق الجدل الدائر حول تهمة الإتجار بالبشر التي يتابع بها مدير نشر أخبار اليوم وموقعي ''اليوم 24'' و ''سلطانة'' بغرفة الجنايات، استجمعت ''شوف تيفي'' معطيات إحصائية ترصد منسوب المتابعات القضائية التي سجلت

شـــوف تيفي:

في سياق الجدل الدائر حول تهمة الإتجار بالبشر التي يتابع بها مدير نشر أخبار اليوم وموقعي "اليوم 24" و "سلطانة" بغرفة الجنايات، استجمعت "شوف تيفي" معطيات إحصائية ترصد منسوب المتابعات القضائية التي سجلت بمحاكم المملكة في شأن هذا النوع من الجرائم، حيث توصلت إلى أرقام تفيد أن عدد القضايا المرتبطة بجريمة الإتجار بالبشر بلغت خلال السنة الفارطة، 8 قضايا.

وكشفت مصادر "شوف تيفي"، أن عدد الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الثمانية المشار إليها، بلغ حدود 16 متهم، ضمنهم 4 إناث، في الوقت الذي سجل فيه عدد الأشخاص المحكوم عليهم ضمن العدد الإجمالي للمتابعين، حدود أربعة أفراد ذكور.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الأشخاص المتابعين في جرائم الإتجار بالبشر خلال سنة 2017، يوجد ضمنهم فرنسيان، وأربعة مغربيات، مقابل 10 مغاربة، حيث تمت متابعتهم جميعا بمقتضى الفصل 1-488 (الفقرات 1و2 و3 و 4 و 5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، إضافة إلى الفصول الأخرى تتم بها المتابعة على الجرائم المرتبطة أو غير قابلة للتجزئة عن جرائم الإتجار بالبشر، تبرز مصادر "شوف تيفي".

وأوضحت الإحصائيات الخاصة بهذه الجريمة في بلادنا، أن عدد الأطفال، ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، بلغ حدود 15 ضحية خلال السنة الفارطة، ثمانية منهم إناث، وذلك مقابل ضحية واحدة ( أنثى) في صفوف البالغين، حيث أكدت هذه الإحصائيات أن ضحايا هذه الجريمة يحملون جميعهم الجنسية المغربية ولا وجود لأجانب ضمنهم.

وبخصوص عدد الضحايا حسب طبيعة الإستغلال، كشفت مصادرنا، أن الإستغلال الجنسي ضمن مجمل القضايا المسجلة طال 10 أطفال ذكور، فيما سجلت حالة استغلال واحدة (أنثى) مرتبطة بالعمل القسري، في الوقت الذي وقفت فيه الإحصائيات ذاتها، على أربعة حالات ( ذكور) تتعلق بالإستغلال في مجال التسول



‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الاتجار بالبشر جريمة بوعشرين الاستغلال الجنسي

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