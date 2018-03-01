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تكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة سائقي الحافلات العامة بفاس

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 11:34 تكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة سائقي الحافلات العامة بفاس | مجتمع
تكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة سائقي الحافلات العامة بفاس
تنظــــم جمعية نوادي و جمعيات كلية الطب و الصيدلة بفاس ، و بشراكة مع شركة سيتي باص تكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة سائقي الحافلات العامة، والتي تنص على إنجاز أنشطة مختلفة ومتنوعة لفائدة

"شوف تيفي":


تنظــــم جمعية نوادي و جمعيات كلية الطب و الصيدلة بفاس ، و بشراكة مع شركة سيتي باص تكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة سائقي الحافلات العامة، والتي تنص على إنجاز أنشطة مختلفة ومتنوعة لفائدة الطلبة المنتمين للكلية ومستخدمي الشركة وأيضا ساكنة محيط التدبير المفوض للنقل الحضري، بإشراف نادي التواصل الصحي

وحسب "بلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فسيمتد هذا التكوين من 03مارس 2018 إلى غاية 24 منه،و ذلك برحاب الكلية، وذلك تنفيــذا لبرنامج التكوين المسطر من طرف كلية الطب والصيدلـة بفاس وشركة سيتي باص فاس للنقل الحضري العمومي المندرج في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الطرفين.

وأضـــاف "البلاغ" أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني بالنسبة لمستخدمي النقل الحضري،و تهدف إلى تعزيز معايير الثقة والسلامة على متن الحافلات من خلال تواجد سائق مسعف على متن الحافلة،كما تجسد الواجب الذي تمليه المواطنة الحقة على الطرفين ككلية مواطنة و كذ شركة مواطنة.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحافلات سيتي باص

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