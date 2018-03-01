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سار للجماهير الودادية : هذا هو موعد عودة أوناجم للميادين

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 11:16 سار للجماهير الودادية : هذا هو موعد عودة أوناجم للميادين | سبور
سار للجماهير الودادية : هذا هو موعد عودة أوناجم للميادين
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن محمد أوناجم، مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، سيعود للدفاع عن ألوان فريقه بعد ثلاثة أسابيع من التأهيل البدني والتقني.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

 

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن محمد أوناجم، مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، سيعود للدفاع عن ألوان فريقه بعد ثلاثة أسابيع من التأهيل البدني والتقني.

وأفادت ذات المصادر، أن أوناجم سيتدرب بشكل عادي مع المجموعة بعد ثلاثة أسابيع موضحة أنه بدأ يتماثل للشفاء بعد استكمال حصصه الطبية.

وغاب أوناجم منذ نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية كما حرم من المشاركة رفقة المنتخب المغربي المحلي و مباراة السوبر الإفريقي أمام تي بي مازيمبي الكونغولي، نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه بدأ تداريبه بشكل انفرادي منذ مدة في قاعة تقوية العضلات.

 

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شوف سبور المغرب الوداد الجامعة محمد أوناجم

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