عاجل.. اندلاع حريق في العمارة اللي فيها جريدة بوعشرين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حريقا، اندلع قبل قليل من يومه الجمعة، بعمارة الأحباس بالبيضاء والتي تضم مكاتب العديد من المنابر الإعلامية من بينها جريدة ''أخبار اليوم''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن حريقا، اندلع قبل قليل من يومه الجمعة، بعمارة الأحباس بالبيضاء والتي تضم مكاتب العديد من المنابر الإعلامية من بينها جريدة "أخبار اليوم".

وأوضح المصدر ذاته أن الحريق اندلع بالضبط في الطابق السابع ما تسبب في انتشار دخان في باقي الطوابق، مشيرا إلى أن العاملين ببعض المكاتب اضطروا إلى مغادرة المكان.

وأكد ذات المصدر أن الحريق اندلع بسبب قيام أحدهم برمي "سيجارة" على مجموعة من الأوراق، مبرزا في الوقت نفسه بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية والتي تمكنت من إخماد الحريق.