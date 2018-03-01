بعد عقوبة الجامعة.. بادرة طيبة للجماهير الرجاوية اتجاه فريقها ﻿

قررت مجموعة من الجماهير الرجاوية، اليوم الجمعة، مساندة فريقها عن طريق اقتناء تذاكر مباراة الجولة 19 من منافسات البطولة الإحترافية أمام فريق اتحاد طنجة رغم عقوبة '' الويكلو'' التي فرضتها اللجنة

" شوف سبور"





قررت مجموعة من الجماهير الرجاوية، اليوم الجمعة، مساندة فريقها عن طريق اقتناء تذاكر مباراة الجولة 19 من منافسات البطولة الإحترافية أمام فريق اتحاد طنجة رغم عقوبة " الويكلو" التي فرضتها اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.



وعبرت الجماهير عن وفائها وحبها لفريقها خلال شرائها تذاكر اللقاء لدعم الخزينة المالية للنادي الذي يعاني من أزمة مالية خانقة.



وحرمت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة، فريق الرجاء من جمهور خلال مباريتين المقبلتين بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الرجاء أمام نادي الكوكب المراكشي على ملعب الكبير بمراكش إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف درهم.





