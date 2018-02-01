 مــارك يُنهي ''تجربة الصفحة الرئيسية'' الفاشلة بالفايسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط | بوليتيك

بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها | مجتمع

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها

الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري | بوليتيك

الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري

عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق | مجتمع

عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق

شاهد بالفيديو .. هجوم مستمر يستهدف السفارة والمعهد الفرنسيين في بوركينا فاسو | دولي

شاهد بالفيديو .. هجوم مستمر يستهدف السفارة والمعهد الفرنسيين في بوركينا فاسو

سـابقة.. أحد المتدخلين يفجرها ويعيد موت الزايدي و بـاها إلـى الواجهة في ندوة حامي الدين.. بحضور الوزيرالرميد وأعضـاء من الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

سـابقة.. أحد المتدخلين يفجرها ويعيد موت ''الزايدي'' و ''بـاها'' إلـى الواجهة في ندوة ''حامي الدين''..

شاهد بالفيديو .. فلوجر إسبانية شهيرة زارت المغرب ووقفو عليها البوليس باش تخلص غرامة ، شاهد ردة الفعل ديالها | بووز

شاهد بالفيديو .. فلوجر إسبانية شهيرة زارت المغرب ووقفو عليها البوليس باش تخلص غرامة ، شاهد ردة

عاجل وبالفيديو.. تلاميذ احتجزوا مدير ثانوية بتمارة والقضية فيها التحرش الجنسي بتلميذات | مجتمع

عاجل وبالفيديو.. تلاميذ احتجزوا مدير ثانوية بتمارة والقضية فيها التحرش الجنسي بتلميذات

جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017 | مجتمع

جريمة الإتجار بالبشر.. هذا هو عدد ضحاياها بالمغرب وها شحال تسجلات من متابعة قضائية فـ2017

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

مــارك يُنهي ''تجربة الصفحة الرئيسية'' الفاشلة بالفايسبوك

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 10:38 مــارك يُنهي تجربة الصفحة الرئيسية الفاشلة بالفايسبوك | نت 2.0
مــارك يُنهي ''تجربة الصفحة الرئيسية'' الفاشلة بالفايسبوك
قرر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إنهاء تجربة فصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظرا لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة إن

شوف تيفي:

 

قرر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إنهاء تجربة فصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظرا لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة إن التغيير لم يرق لهم.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن موقع التواصل الأكثر شهرة أنهى التجربة التي شملت ست دول لفصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين أحدهما لمشاركات وصور الأسرة والأصدقاء، والآخر للمواد التي تأتي من صفحات أخرى على فيسبوك يتابعها المستخدم مثل صفحات وسائل الإعلام والفرق الرياضية.

تجدر الإشارة، إلى أن تجربة الصفحة الرئيسية للفيسبوك بدأت في أكتوبر في مجموعة من الدول، لكن مستخدمي الموقع وصفوها بالفاشلة.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي نت فيسبوك تجربة الصفحة الرئيسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيسبوك تقدم خدمة الوظائف في 40 دولة‎ | نت 2.0

فيسبوك تقدم خدمة الوظائف في 40 دولة‎

اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين | نت 2.0

اختراع سيفاجئ العالم: علماء يخترعون نسخا طبق الأصل للأشخاص المتوفين

بعد تغريدتها .. تطبيق السناب شات يخسر أزيد من مليار دولار بسبب أخت كيم كارديشيان | نت 2.0

بعد تغريدتها .. تطبيق السناب شات يخسر أزيد من مليار دولار بسبب أخت كيم كارديشيان

ميزة جديدة على الواتساب لمستخدمي أجهزة آبل | نت 2.0

ميزة جديدة على الواتساب لمستخدمي أجهزة آبل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذه معدلات الجريمة بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

بالفيديو..هذه معدلات الجريمة بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء

ها علاش شعلات العافية فالعمارة اللي فيها مقر جريدة بوعشرين فكازا | خارج البلاطو

ها علاش شعلات العافية فالعمارة اللي فيها مقر جريدة ''بوعشرين'' فكازا

فيديو | وليد أزارو يكشف عن معنى حركته المشهورة بعد الهدف التي ظن الجمهور أنها تستهدف الزمالك لكن.. ! | قنوات أخرى

فيديو | وليد أزارو يكشف عن معنى حركته المشهورة بعد الهدف التي ظن الجمهور أنها تستهدف الزمالك لكن.. !

وليد أزارو يحرج مقدمة مصرية بعدما قال ليها غادي نتزوجها مغربية..شوفو ردة الفعل ديالها‎ | قنوات أخرى

وليد أزارو يحرج مقدمة مصرية بعدما قال ليها غادي نتزوجها مغربية..شوفو ردة الفعل ديالها‎

﻿

آخر المستجدات

بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط | بوليتيك
منذ 4 دقائق

بعد المذكرة المثيرة للنقابات.. العثماني يفتح باب الحوار لكن بشرط

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها | مجتمع

فضيحة.. اتهام مدير مؤسسة تعليمية بتمارة بالتحرش الجنسي بتلميذة ولمس مناطق حساسة بجسدها

الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري | بوليتيك

الملك الإسباني فيليبي في زيارة رسمية للمغرب شهر مارس الجاري

عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق | مجتمع

عـاجل و هـام للمغاربة.. بعد الرياح القوية..هاشنو غادي يوقع غدا فهاذ المناطق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.