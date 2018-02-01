مــارك يُنهي ''تجربة الصفحة الرئيسية'' الفاشلة بالفايسبوك ﻿

قرر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إنهاء تجربة فصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظرا لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة إن

شوف تيفي:

قرر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إنهاء تجربة فصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم والعودة لقسم واحد لكل المستجدات نظرا لأن المستخدمين الذين شملتهم التجربة قالوا للشركة إن التغيير لم يرق لهم.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، فإن موقع التواصل الأكثر شهرة أنهى التجربة التي شملت ست دول لفصل المستجدات التي تستقبلها الصفحة الرئيسية للمستخدم إلى قسمين أحدهما لمشاركات وصور الأسرة والأصدقاء، والآخر للمواد التي تأتي من صفحات أخرى على فيسبوك يتابعها المستخدم مثل صفحات وسائل الإعلام والفرق الرياضية.

تجدر الإشارة، إلى أن تجربة الصفحة الرئيسية للفيسبوك بدأت في أكتوبر في مجموعة من الدول، لكن مستخدمي الموقع وصفوها بالفاشلة.