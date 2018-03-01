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صحف أمريكية وعالمية : المغرب الأقرب لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 10:19 صحف أمريكية وعالمية : المغرب الأقرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
صحف أمريكية وعالمية : المغرب الأقرب لاحتضان كأس العالم 2026
خصصت مجموعة من المنابر العالمية حيزا مهما لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 معتبرة أن تفوقه في العديد من المجالات يجعله قريب من خلق المفاجأة أمام الملف الثلاثي الأمريكي، والمكسيكي، وكندا،

" شوف سبور"

خصصت مجموعة من المنابر العالمية حيزا مهما لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 معتبرة أن تفوقه في العديد من المجالات يجعله قريب من خلق المفاجأة أمام الملف الثلاثي الأمريكي، والمكسيكي، وكندا، وانتزاع تنظيم المونديال من الملف المشترك .

وعنون الموقع الرياضي "ديريكت تيفي سبورت"، الواسع الانتشار في أمريكا اللاتينية، “المغرب.. أقرب وأقرب إلى استضافة مونديال 2026″، مشيرا إلى أن الملف المشترك (أمريكا، وكندا، والمكسيك) لاحتضان المونديال تجاوزه الملف المغربي، حسب مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحسب نفس الموقع فإن ملف ترشح المغرب يحظى بالدعم في دول عدة بكل من آسيا، وأمريكا الجنوبية، وإفريقيا، موضحا أن وزن الدول الثلاثة (أمريكا، والمكسيك، وكندا) لم يشفع لها في التفوق على الملف المغربي مرحليا، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور في 13 يونيو المقبل، تاريخ التصويت علنا على الملف المتوج.

وفي نفس السياق عنونت الصحيفة المكسيكية "ميديو تيبو" : "موروكو 2026 تهديد للترشح المكسيك 2026"، مبرزة أن المغرب حصل على دعم العديد من البلدان، ويمكن أن يفوز بتنظيم مونديال 2026 على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا"، منتقدة في الوقت نفسه الترشح الأمريكي المشترك، نظرا إلى أنه لم يظهر بتلك القوة، التي كان يزعمها الجميع في البداية، لهذا "بدأ وزن الملف المغربي يزداد".

وقالت الصحيفة الأمريكية إن المغرب لن يحصل فقط على دعم بعض دول أمريكا الجنوبية، والإفريقية، والأسيوية، بل حتى دول أوربية، حسب أكثر من مسؤول في الفيفا.

ومن جهتها، كشفت "أونيفيسيون"، أكبر شبكة قنوات ناطقة بالإسبانية في أمريكا، أن كأس العالم 2026 في أمريكا، والمكسيك، وكندا في خطر بسبب ارتفاع دعم ملف المغرب، معزية ذلك إلى أن "الملف المشترك الأمريكي قد يخسر في التصويت عند اختيار البلد المستضيف لمونديال 2026 في يونيو المقبل في روسيا".


وأكدت ذات الشبكة الإعلامية، أن الملف المغربي يحظى بدعم أغلبية الاتحادات الكروية في آسيا، وأمريكا الجنوبية، وكل القارة الإفريقية، وفي المقابل يحظى الملف الأمريكي بدعم دول الكونككاف، علما أن أمريكا، والمكسيك، وكندا، وغواتيملا لن تصوت، علاوة على دعم أوقيانوسيا، وأغلبية الاتحادات الأوربية، وجزر فقط في آسيا، لكن آخر التقارير ترجح إمكانية أن تصوت بعض دول أوربا الشرقية لصالح المغرب.

أما صحيفة "لإرالدو" في كولومبيا، التي تحتضن، يوم 16 مارس الجاري، لقاء تقديم الملفين، فكشفت أن الملف المغربي قد يهزم الملف المشترك الأمريكي، موضحا أن المغرب لديه "ما يكفي من الأصوات لإزاحة الملف الأمريكي من طريقه".

 

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