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هام..أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الجمعة

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 09:24 هام..أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع
هام..أمطار رعدية ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات رعدية قوية فوق كل من الريف الغربي ومنطقة طنجة واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن تشكل سحب كثيفة فوق كل من الغرب وغرب

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات رعدية قوية فوق كل من الريف الغربي ومنطقة طنجة واللوكوس وغرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن تشكل سحب كثيفة فوق كل من الغرب وغرب السايس وسوس والسواحل الممتدة من الصويرة إلى إيفني حيث ستكون مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا ومرفوقة بزخات مطرية من المحتمل أن تكون رعدية، خلال الليلة الموالية، فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي الواقعة شمال أكادير. ومن المتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح من الجنوب الغربي قوية محليا فوق منطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي والشمالية والوسطى والريف والهضاب العليا، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما فوق المرتفعات والسايس والمنطقة الشرقية ومعتدلة القوة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و06 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بباقي مناطق المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و17 بهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و24 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقويا إلى جد قوي الهيدان بالبوغاز وما بين طنجة وطانطان، وهائجا إلى قوي قوي الهيجان بالجنوب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرياح سحب قطرات مطرية درجات الحرارة

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