مثير..بوليسي طلق القرطاس من سلاحو الوظيفي بمراكش وتم نقلو لمستشفى الأمراض العقلية ﻿

علم لدى ولاية أمن مراكش أنه تم فتح بحث تحقيق في ظروف وملابسات وخلفيات إطلاق شرطي رصاصتين من مسدسه الوظيفي لأسباب لا زالت مجهولة.

''شوف تيفي''+''و م ع''

علم لدى ولاية أمن مراكش أنه تم فتح بحث تحقيق في ظروف وملابسات وخلفيات إطلاق شرطي رصاصتين من مسدسه الوظيفي لأسباب لا زالت مجهولة.

وأضافت الولاية أن مقدم شرطة تابع للهيئة الحضرية أطلق رصاصتين من مسدسه الوظيفي داخل نقطة الحراسة الثابتة التي كان يعمل بها، عند الساعة الواحدة صباحا اليوم الجمعة، وذلك لأسباب لا زالت مجهولة دون أن يعرض نفسه أو غيره لأية إصابة أو تهديد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم نقل الشرطي المعني إلى مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية لتلقي الإسعافات الضرورية والمساعدة النفسية اللازمة.