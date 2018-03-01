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عاجل.. مياه واد الحضر بتازة حاصرت الساكنة..وهكذا تم إنقاذ 5 أشخاص

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 09:03 عاجل.. مياه واد الحضر بتازة حاصرت الساكنة..وهكذا تم إنقاذ 5 أشخاص | مجتمع
عاجل.. مياه واد الحضر بتازة حاصرت الساكنة..وهكذا تم إنقاذ 5 أشخاص
أفادت السلطات المحلية لإقليم تازة أنه جرى ،صباح يومه الجمعة، إنقاذ خمسة أشخاص كانوا محاصرين بمياه واد الحضر على مستوى دوار أولاد علي بجماعة مكناسة الغربية بإقليم تازة.

''شوف تيفي''

أفادت السلطات المحلية لإقليم تازة أنه جرى ،صباح يومه الجمعة، إنقاذ خمسة أشخاص كانوا محاصرين بمياه واد الحضر على مستوى دوار أولاد علي بجماعة مكناسة الغربية بإقليم تازة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الخمسة، الذين يشتغلون بإحدى ضيعات تربية الدواجن بجماعة الطايفة، كانوا متجهين إلى مقر عملهم على متن عربة مقطورة بجرار، حيث وعند عبورهم لواد الحضر، أدى ارتفاع منسوب مياه الوادي، نتيجة التساقطات المطرية، إلى غمر الجرار والمقطورة، ومحاصرة المعنيين بالأمر فوق بقعة يابسة متواجدة وسط مجرى الوادي.

وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث تمت تعبئة كافة الآليات والموارد المتاحة للتمكن من الوصول إلى الأشخاص المحاصرين داخل الوادي وإنقاذهم.

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المغرب شوف تيفي تازة الدرك الملكي التساقطات المطرية

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