رغم الانتقادات.. فيلم نبيل عيوش ''غزية'' يحتل صدارة البوكس أوفيس بالمغرب ﻿

علمت شوف تيفي أن الفيلم السينمائي المغربي''غزية'' لمخرجه نبيل عيوش احتل المركز الأول، وأصبح في الصدارة بعدما حقق أعلى الإرادات في أسبوعه الأول، وذلك منذ طرحه بدور العرض السينمائية المغربية يوم

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن الفيلم السينمائي المغربي''غزية'' لمخرجه نبيل عيوش احتل المركز الأول، وأصبح في الصدارة بعدما حقق أعلى الإرادات في أسبوعه الأول، وذلك منذ طرحه بدور العرض السينمائية المغربية يوم الأربعاء 14 فبراير 2018.

وأمام هذا الأمر، أعرب نبيل عيوش عن سعادته بملاقاة الجمهور المغربي، وبالإقبال الكبير والنجاح منقطع النظير الذي حصل عليه الفيلم، والذي أبانت عليه الإرادات المهمة التي جعلت الفيلم يتصدر قائمة البوكس أوفيس بالمغرب وذلك رغم الانتقادات التي طالت فيلم غزية.

هذا وعرفت القاعات السينمائية بمجموعة من المدن إقبالا جماهيريا كثيفا، ويتعلق الأمر بكل من مدينة الدار البيضاء، الرباط ،طنجة ،تطوان، فاس، خريبكة، مراكش وأكادير، نظرا للصيت والضجة التي أحدثها الفيلم بتناوله لعدة مواضيع تهم الحريات الفردية والعدالة الاجتماعية .