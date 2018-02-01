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فيسبوك تقدم خدمة الوظائف في 40 دولة‎

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 04:23 فيسبوك تقدم خدمة الوظائف في 40 دولة‎ | نت 2.0
فيسبوك تقدم خدمة الوظائف في 40 دولة‎
بعد توفيرها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا العام الماضي، كشف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عزمه توسيع ميزة التقدم للوظائف عبر موقعه ليشمل 40 دولة حول العالم.

شوف تيفي

بعد توفيرها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا العام الماضي، كشف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عزمه توسيع ميزة التقدم للوظائف عبر موقعه ليشمل 40 دولة حول العالم.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام، فإنه وحسب استطلاع للرأي الذي شمل 5 آلاف شخص في الولايات المتحدة، فإن 25 في المئة بحثوا وجدوا وظيفةً لهم، باستخدام فيسبوك.

وأضافت ذات المصادر أن فيسبوك عمل على تطوير هذه الميزة للتعامل مع مهمات مثل تنظيم طلبات الوظائف، وتحديد موعد مقابلات العمل، واستلام تنبيهات في حال نشر الشركات لوظائف مرغوبة من قبل المستخدم، حيث يستطيع المستخدمون في البلدان التي تتوفر فيها ميزة البحث عن وظائف عبر فيسبوك، عمل بحث تصفية لنتائج البحث عن وظائف وفق تصنيفات مثل المكان ونوع الوظيفة وقطاع الأعمال.

‫شوف تيفي

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نت شوف تيفي فيسبوك ميزة خدمة الوظائف

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