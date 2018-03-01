هذه مميزات طائرة المنتخب المغربي في المونديال ﻿

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم''فيفا'' طائرات شارتر رهن إشارة المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا2018، وسيكون المنتخب المغربي من بينها.

'' شوف سبور''

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم''فيفا'' طائرات شارتر رهن إشارة المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا2018، وسيكون المنتخب المغربي من بينها.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الطائرة تتميز بمميزات خاصة من بينها اتساعها لـ 50 فردا، كما أنها تختصر الوقت مقارنة مع باقي الطائرات، بحيث يمكن السفر في أي وقت إضافة إلى تفادي الخضوع لإجراءات التفتيش والسلامة بالمطارات، واحتمال فقدان الحقائب خلال الرحلة الجوية.

وحسب ذات المصادر فإن هذه الطائرات توفر الراحة لركابها حيث يمكن مشاهدة الأفلام، والاستماع إلى الموسيقى وحتّى مشاهدة التلفاز، كما أنّها تمنح حرية العمل بخصوصيةٍ تامة.