 في عز المحنة..رسالة مؤثرة من سعد لمجرد لوالده البشير عبدو بهذه المناسبة ﻿
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في عز المحنة..رسالة مؤثرة من سعد لمجرد لوالده البشير عبدو بهذه المناسبة

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 03:57 في عز المحنة..رسالة مؤثرة من سعد لمجرد لوالده البشير عبدو بهذه المناسبة | ثقافة و فنون
في عز المحنة..رسالة مؤثرة من سعد لمجرد لوالده البشير عبدو بهذه المناسبة
نشر النجم المغربي سعد لمجرد تدوينة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاد والده الفنان البشير عبدو، الذي احتفل به في قلب فرنسا، حيث يتواجد رفقة أسرته بعد قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي

نشر النجم المغربي سعد لمجرد تدوينة مؤثرة بمناسبة عيد ميلاد والده الفنان البشير عبدو، الذي احتفل به في قلب فرنسا، حيث يتواجد رفقة أسرته بعد قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وقال لمجرد في تدوينته ''بابا حبيبي كل عام و أنت بألف خير ، يا أغلى صديق وأوفى إنسان ، كل عام وأنت مثلي الأعلى و قدوتي ، كل عام و أنت الكل فالكل، يا ربي يحفظك ليا بابا، من غير رضاك يا سيد الكل أنا لا أسوى شيئا ، عيد ميلاد سعيد أستاذي وأقولها بكل فخر..الله_ينصر_سيدنا''.

لمجرد مازال يعاني في فرنسا، حيث مازالت تنتظره عدد من الجلسات بخصوص قضيته الشهيرة، في انتظار ما سيصدره من جديد فني خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتمتع في الوقت الحالي بمعنويات جد مرتفعة.

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سعد لمجرد فرنسا تدوينة البشيرعبدو

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