خطير.. رياح قوية بميناء طنجة وها أشنو وقع لميرسيديس مستوردة ﻿

يعيش ميناء طنجة المتوسطي على إيقاع صفيح ''بارد''، حيث أن رياحا قوية كسرت اليوم الخميس الدعامات المعدنية التي تحمل السقف الحديدي الذي تقف تحته سيارات مرسيديس سوداء جديدة فارهة مستوردة، فسقط السقف

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يعيش ميناء طنجة المتوسطي على إيقاع صفيح ''بارد''، حيث أن رياحا قوية كسرت اليوم الخميس الدعامات المعدنية التي تحمل السقف الحديدي الذي تقف تحته سيارات مرسيديس سوداء جديدة فارهة مستوردة، فسقط السقف على السيارات، حسبما كشف عنه مصدر جيد الاطلاع.

وكشفت ''صورة'' للسيارة المستوردة التي كانت تقيف بالميناء، حجم الخسارة المادية الكبيرة، والأضرار التقنية التي لحقت بالسيارة التي تعود لأحد رجال الأعمال الذي استوردها تحت الطلب.

وتعيش مختلف مدن المملكة على إيقاع رياح جد قوية، تسببت في سقوط أعمدة كهربائية، وعدد من الأشجار، بالإضافة إلى وقوع حوادث سير بسبب سوء الأحوال الجوية.