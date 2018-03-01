 مثير.. مسؤولون بالتعليم حولوا مساكنهم الوظيفية إلى ''إقامات سياحية'' والوزير الجديد يصفع المستفيدين بـ700 إنذار ﻿
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مثير.. مسؤولون بالتعليم حولوا مساكنهم الوظيفية إلى ''إقامات سياحية'' والوزير الجديد يصفع المستفيدين بـ700 إنذار

بتاريــخ : 2 مارس 2018 / 02:24 مثير.. مسؤولون بالتعليم حولوا مساكنهم الوظيفية إلى إقامات سياحية والوزير الجديد يصفع المستفيدين بـ700 إنذار | بوليتيك
مثير.. مسؤولون بالتعليم حولوا مساكنهم الوظيفية إلى ''إقامات سياحية'' والوزير الجديد يصفع المستفيدين بـ700 إنذار
يعقد وفد وزاري اجتماعات ماراطونية مع مسؤولي الأكاديميات الجهوية من أجل إنهاء مشكلة احتلال المساكن الوظيفية، التي حولها بعض مسؤولي التعليم إلى إقامات سياحية.

شوف تيفي

يعقد وفد وزاري اجتماعات ماراطونية مع مسؤولي الأكاديميات الجهوية من أجل إنهاء مشكلة احتلال المساكن الوظيفية، التي حولها بعض مسؤولي التعليم إلى إقامات سياحية.

وكشفت ''المساء'' في عددها الصادر الجمعة أن الوفد الوزاري حل قبل يومين فقط بأكاديمية جهة كلميم واد نون، حيث طلب تقريرا شاملا عن وضعية المساكن المحتلة من طرف مسؤولي وأعوان التعليم، وهو نفس الإجراء الذي اتخذه مسؤولو الوزارة مع باقي الأكاديميات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير الجديد سعيد أمزازي طلب تقديم تقرير شامل عن وضعية المساكن المحتلة، حيث وجد على مكتبه ملفا ثقيلا، لذلك وجهت الوزارة خلال أسبوعين 700 إنذار مكتوب إلى محتلي المساكن الوظيفية، مع تكليف محامي الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لإفراغها.

‫شوف تيفي

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وزارة أمزازي سكن وظيفي قضاء إنذار

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