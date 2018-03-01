في إنتظار التقرير..الروينة في لجنة المحروقات بين بوانو والفرق البرلمانية وها أشنو وقع ﻿

تم تأجيل إحالة تقرير لجنة المحروقات إلى أجل مسمى لاتساع الهوة بين رئيس اللجنة والفرق البرلمانية حول عدد من النقط.

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تم تأجيل إحالة تقرير لجنة المحروقات إلى أجل مسمى لاتساع الهوة بين رئيس اللجنة والفرق البرلمانية حول عدد من النقط.

وأفادت ''الأحداث المغربية'' في عددها الصادريوم غد الجمعة أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمهمة استطلاعية حول أسعار المحروقات لم تتمكن من إحالة تقريرها على مجلس النواب كما كان مقررا يوم أمس الأربعاء، وذلك لاستمرار الخلاف بين رئيس اللجنة عبد الله بوانو وباقي الفرق البرلمانية حول مضامين التقرير وتفاصيله.

وأضافت المصادر ذاتها بأن اجتماع الاثنين الماضي لم يخرج بأي توافق بين أعضاء اللجنة، وذلك بعدما رفض ممثلو فرق الأحرار والبام والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكيأن يتضمن تقرير اللجنة أية معطيات رسمية مسلمة من طرف الحكومة حول بنية أسعار المحروقات، داعين إلى الاعتماد على وثائق جمعية النفطيين بالمغرب فقط، باعتبار أنها تضم جميع شركات التوزيع وتشتغل في المجال وتعرف إكراهاته ومعطياته.