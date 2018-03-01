يا ربي السلامة..شنق مواطن حتى الموت ورمي جثته الملفوف عنقها بوشاح وسط حديقة ﻿

أقدم مجهولون على شنق مواطن حتى الموت، و رمي جثته الملفوف عنقها بوشاح أبيض وسط حديقة جوار أحد ملاعب القرب بحي السلام بأكادير وذلك مساء اليوم الخميس، في واقعة خطيرة بأكادير.

شوف تيفي

أقدم مجهولون على شنق مواطن حتى الموت، و رمي جثته الملفوف عنقها بوشاح أبيض وسط حديقة جوار أحد ملاعب القرب بحي السلام بأكادير وذلك مساء اليوم الخميس، في واقعة خطيرة بأكادير.

وكشفت مصادر محلية أنه مباشرة بعد العثور على جثة الهالك المحتمل أن يكون قد تعرض للتصفية الجسدية، حضرت عناصر الشرطة القضائية و العلمية و السلطات المحلية، حيث تم تطويق المنطقة في حالة من الاستنفار، كما تم فتح تحقيق في النازلة، انتهى بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي..