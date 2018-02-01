فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل ﻿

اتهمت صحافيات روسيات نوابا وموظفين كبارا بالتحرش الجنسي في أمر غير مسبوق في روسيا، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، الذي تتهمه أكثر من مئة امرأة بالتحرش والاغتصاب

شوف تيفي

اتهمت صحافيات روسيات نوابا وموظفين كبارا بالتحرش الجنسي في أمر غير مسبوق في روسيا، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، الذي تتهمه أكثر من مئة امرأة بالتحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وكشفت مصادر روسية ناطقة بالعربية أن ثلاث صحافيات كن يغطين نشاط مجلس الدوما الروسي، أول من اتهمن النائب ليونيد سلوتكسي بالتحرش، علما بأنه يترأس لجنة الشؤون الدولية.

ونقلت قناة ''دوزد'' المعارضة عن صحافية لم تكشف هويتها أن سلوتسكي (50 عاما) تحرش بها في 2017، وروت صحافية أخرى لم تشأ كشف هويتها أيضا أن سلوتكسي الذي كان ضيف مقابلة تلفزيونية حاول ''تقبيلها على شفتيها وملامسة ردفيها''، في حين كشفت الصحافية إيكاترينا كوتريكادزه، نائبة رئيس قناة ''آر تي في آي'' الروسية المستقلة أنها تعرضت بدورها للتحرش من سلوتسكي، حيث قالت''بدأ بملامستي وحاول تقبيلي (…) صددته وهربت''، مضيفة أن هذه الوقائع حصلت في 2011 حين كانت في عامها السادس والعشرين.

من جهة أخرى قالت الصحافية صوفيا روسوفا، الأربعاء، عبر إذاعة غوفوريت موسكفا أنها تعرضت ''للتحرش الجنسي مرتين من جانب موظفين كبار ومرة واحدة من جانب نائب'' في الدوما.

وفي اليوم نفسه، اتهمت الصحافية إيلينا كريفياكينا، التي تعمل في صحيفة كوزومولسكايا برافدا، موظفا كبيرا في وزارة الطاقة و''نائبا معروفا'' بأنهما تحرشا بها في شكل متكرر أثناء مهمة صحافية في الخارج قبل عشرين عاما، لكنها لم تكشف اسميهما.