طبيب منتخب البرازيل يعلن عن مدة غياب نيمار عن الميادين ﻿

بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل، أعلن طبيب منتخب البرازيل رودريغو الأسمر اليوم الخميس أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيحتاج لثلاثة أشهر للتعافي بعد العملية الجراحية التي سيخضع لها في

شوف سبور

بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل، أعلن طبيب منتخب البرازيل رودريغو الأسمر اليوم الخميس أن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيحتاج لثلاثة أشهر للتعافي بعد العملية الجراحية التي سيخضع لها في البرازيل نهاية الأسبوع الجاري.

وأَضاف طبيب المنتخب أنه بعد العملية سيدخل مهاجم باريس سان جيرمان في سباق مع الوقت من أجل الانضمام لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا والتي تنطلق في 14 يونيو، حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء.

وأكد الأسمر أن العملية ستجرى يوم السبت، مشيرا إلى أن مدة التعافي « ستتراوح بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر »، مضيفا أن الشق « ليس بسيطا »، ويطال « عظمة مهمة في وسط القدم »، وفي حال امتدت مدة التعافي إلى حدها الأقصى المتوقع، سيكون في إمكان نيمار العودة إلى اللعب مطلع يونيو، أي قبل أقل من أسبوعين من انطلاق المونديال الروسي.