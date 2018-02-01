برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما بجروح خطيرة ﻿

قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لموظفي شرطة يعملان بولاية أمن فاس، أصيبا بجروح بليغة أثناء مزاولتهما لمهامهما في مجال مكافحة الجريمة، وذلك اعترافا بحسهما الوظيفي المتميز،

"شوف تيفي"

قرر المدير العام للأمن الوطني منح ترقية استثنائية لموظفي شرطة يعملان بولاية أمن فاس، أصيبا بجروح بليغة أثناء مزاولتهما لمهامهما في مجال مكافحة الجريمة، وذلك اعترافا بحسهما الوظيفي المتميز، وتقديرا لتحليهما بنكران الذات والتضحية في أداء الواجب المهني.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فتنفيذا لهذا القرار، فقد تمت ترقية حارس الأمن المصاب إلى رتبة مقدم شرطة، كما تمت ترقية زميله مفتش الشرطة الممتاز إلى رتبة ضابط شرطة، وذلك علاوة على صرف مكافأة مالية لكل منهما، فضلا عن التكفل الشامل بجميع نفقات الاستشفاء والرعاية الطبية الكاملة.

ووأوضح البلاغ أن الشرطيين تعرضا لإصابات جسدية بليغة، صباح اليوم الخميس، في تدخل أمني لتوقيف عشرة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب أفعال جنائية.