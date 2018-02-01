مصدر داخل اللجنة التحضيرية يكشف من يتحمل مسؤولية إفشال الجمع العام ﻿

كشف مصدر داخل اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن رضوان الرامي من يتحمل مسؤولية توفير الوثائق القانونية من طرف السلطات المحلية، موضحا أن الأخير فشل في

" شوف سبور"

كشف مصدر داخل اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن رضوان الرامي من يتحمل مسؤولية توفير الوثائق القانونية من طرف السلطات المحلية، موضحا أن الأخير فشل في توفير الترخيص القانوني لأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

وأفاد ذات المصدر، باستغراب شديد أن باقي أفراد اللجنة التحضيرية طالبوا من رضوان الرامي بأن يكون مرفوقا بمفوض قضائي ليوثق أن المنخرطين أعلموا السلطات بإجراء الجمع العام بعدما أكد لهم في وقت سابق عدم توصله بتوقيع رسمي يسمح للمنخرطين بإجراء جمعهم الاستثنائي.

وتابع قائلا :" في اللجنة التحضيرية كل واحد باش تكلف.. حنا تكلفنا بحجز الفندق وسي رضوان تكلف بالوثائق ".





