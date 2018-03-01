حصري ..بعد انفصاله عن زوجته: هذه حقيقة العلاقة التي تجمع بهلول بفتاة جميلة من فاس ﻿

بعد تداول العديد من الصفحات صور ظهر خلالها الكوميدي محمد عزام الملقب ب''بهلول'' رفقة فتاة صغيرة في السن قيل إنها قد تكون على علاقة معه بعد انفصاله عن زوجته، كشف ''بهلول'' لـ ''شوف تيفي'' عن طبيعة هذه

"شوف تيفي"



بعد تداول العديد من الصفحات صور ظهر خلالها الكوميدي محمد عزام الملقب ب"بهلول" رفقة فتاة صغيرة في السن قيل إنها قد تكون على علاقة معه بعد انفصاله عن زوجته، كشف "بهلول" لـ "شوف تيفي" عن طبيعة هذه العلاقة، وأكد بأن الأمر يتعلق فقط بتلميذته في ميدان الموسيقى البالغة من العمر 15 سنة.

وأوضح بهلول أن "رشا" تلميذته في ميدان الموسيقى ومثل " ابنته"، والصور المتداولة تم التقاطها لهما خلال سفرهما رفقة والدة الفتاة عبر القطار من أجل الاعداد لعمل فني سيجمعهما بمدينة الرباط.

وأكد بهلول بأن رشا تستعد لتصوير فيديو كليب الأغنية بالرباط، تحت إشراف المخرج ادريس الروخ.



