بعد اعتقال توفيق بوعشرين.. حالة ترقب في ''أخبار اليوم'' بسبب عدم صرف الأجور ﻿

بسبب اعتقال توفيق بوعشرين يوم 23 فبراير الماضي يعيش الصحافيون والعاملون في يومية ''أخبار اليوم'' و موقع ''اليوم 24'' حالة من الترقب، بسبب عدم صرف أجورهم.

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بسبب اعتقال توفيق بوعشرين يوم 23 فبراير الماضي يعيش الصحافيون والعاملون في يومية ''أخبار اليوم'' و موقع ''اليوم 24'' حالة من الترقب، بسبب عدم صرف أجورهم.

وسعت هيئة الدفاع إلى حل هذا المشكل منذ تقديم مدير الجريدة أمام الوكيل العام للملك الإثنين المنصرم، من خلال طلب السماح لبوعشرين بتوقيع وثائق أداء الأجور لكن لحد الآن لم تتم الاستجابة لذلك حيث أكد الوكيل العام أنه غير مختص في هذه المسألة فلجأ الدفاع إلى وضع طلب أمام رئيس غرفة الجنايات حيث ينتظر أن تنعقد جلسة غير معروفة التاريخ للبت في هذا الطلب، حسب ما كشفت عنه يومية ''أخبار اليوم'' في عددها الصادر يوم غد الجمعة.