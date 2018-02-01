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بعد تألـــقه.. رونار يستدعي أزارو في تشكيلة الأسود وينادي على هؤلاء

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 20:31 بعد تألـــقه.. رونار يستدعي أزارو في تشكيلة الأسود وينادي على هؤلاء | سبور
بعد تألـــقه.. رونار يستدعي أزارو في تشكيلة الأسود وينادي على هؤلاء
بدأت ملامح اللائحة النهائية لأسود الأطلس الذين سيواجهون منتخبي صربيا بإيطاليا في 23 مارس الجاري، ومنتخب أوزبكستان في 27 من الشهر الحالي في الدار البيضاء.

شوف تيفي

بدأت ملامح اللائحة النهائية لأسود الأطلس الذين سيواجهون منتخبي صربيا بإيطاليا في 23 مارس الجاري، ومنتخب أوزبكستان في 27 من الشهر الحالي في الدار البيضاء.

وكشفت "الأحداث المغربية" أن الإطار الفرنسي أجرى عدة اتصالات مع عدد من اللاعبين المغاربة خلال إقامته بالسينغال، وذلك أياما قليلة فقط قبل إعلانه عن اللائحة التي ستواجه صربيا وأوزبكستان وديا.

وأضافت المصادر ذاتها أن رونار حسم في لائحته، التي ستعرف مشاركة أيوب الكعبي لاعب نهضة بركان، ووليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي، المتوج أخيرا بكأس السوبر الإفريقي.

و ستشهد لائحة الأسود التي يعدها هيرفي رونار،المناداة على وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المصري مجددا و إعطائه فرصة حمل القميص الوطني.

 

 

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كأس رونار الكعبي صربيا إيطاليا منتخب المغرب

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