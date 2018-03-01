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بالصــور:دائــرة أمنية جديدة في أخطر منطقة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 20:09 بالصــور:دائــرة أمنية جديدة في أخطر منطقة بالدارالبيضاء | مجتمع
بالصــور:دائــرة أمنية جديدة في أخطر منطقة بالدارالبيضاء
تم ، اليوم الخميس بالدار البيضاء، تدشين دائرة شرطة لهراويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد في حفل ترأسه والي جهة الدار البيضاء سطات عبد الكبير زهود.

شـــوف تيفي:

تم ، اليوم الخميس بالدار البيضاء، تدشين دائرة شرطة لهراويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد في حفل ترأسه والي جهة الدار البيضاء سطات عبد الكبير زهود.

ويأتي إحداث هذه الوحدة الأمنية الجديدة استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل ساكنة منطقة الهراويين، التي يفوق تعداد ساكنتها 70 ألف نسمة.

وفي هذا الصدد، أوضح عميد الشرطة الممتاز عبد الهادي السيبة رئيس منطقة أمن مولاي رشيد، في تصريح لشوف تيفي، أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى إحداث هذه الدائرة في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التوسع العمراني والمجالي عبر التراب الوطني، مبرزا أنها قامت بتعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية لتحسين ظروف استقبال المواطنين، وتمكينهم من مجموع خدمات القرب.

وأضاف أن الخدمات التي ستقدم لساكنة هذه المنطقة، من خلال هذه الدائرة الأمنية الجديدة، تشمل بالأخص منح الشواهد والوثائق الإدارية، إضافة إلى تلقي الشكايات والاستجابة للطلبات الأمنية.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن هذه الوحدة للأمن العمومي تم تعزيزها بوحدة للشرطة القضائية للقسم القضائي السادس، وذلك رغبة في التصدي لمختلف الجرائم من سرقات واعتداءات واعتراضات واتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتضم هذه البناية، إلى جانب المكتبين المخصصين للرئيس ونائبه، مجموعة من المرافق لإعداد الوثائق الإدارية واجراء الأبحاث والتحريات وتلقي الشكايات، فضلا عن القسم القضائي السادس التابع لفرقة الشرطة القضائية.

وحضر حفل التدشين وفد رسمي يضم بالخصوص عامل مقاطعة مولاي رشيد والوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء ووالي أمن الدار البيضاء وممثلي مختلف الهيئات الأمنية ومكونات المجتمع المدني.

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب دائرة أمنية الهراويين

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