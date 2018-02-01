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حكومة العثماني تزف الخبر السار للمغاربة بخصوص الصيد البحري

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 19:59 حكومة العثماني تزف الخبر السار للمغاربة بخصوص الصيد البحري | بوليتيك
حكومة العثماني تزف الخبر السار للمغاربة بخصوص الصيد البحري
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد

شـــوف تيفي:

 

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يهدف إلى تطبيق بعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف المذكور من أجل تتبع مسار منتجات الصيد التي تمكن من الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

كما يهدف إلى تتبع التزام الفاعلين الذين يجب عليهم القيام بالتصريح بأنفسهم وفق آليات موحدة بالأنشطة والعمليات المنجزة خلال ممارسة الصيد ومسك سجلات مصدر المصطادات بمجرد تسويقها، وتضمن هذه المعلومات في قاعدة بيانات تمسكها الوزارة المكلفة بالصيد البحري، لمعالجتها والتأكد من المصدر القانوني لمنتجات الصيد من أجل عدم تسويق المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

 

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