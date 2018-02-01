فضيحة.. فيديو إباحي صور بطريقة احترافية داخل حمام يهز ورزازات بطلته مغربية تمارس الجنس مع إسباني ﻿

استنفر شريط فيديو جنسي مختلف الأجهزة الأمنية بمنطقة درعة، بعدما تم تداوله بسرعة مذهلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق ''واتساب'' و ''ميسانجر'' وغيرهما، ويوثق لممارسة إباحية جرت تفاصيلها بورزازات.

"شوف تيفي"

استنفر شريط فيديو جنسي مختلف الأجهزة الأمنية بمنطقة درعة، بعدما تم تداوله بسرعة مذهلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب" و "ميسانجر" وغيرهما، ويوثق لممارسة إباحية جرت تفاصيلها بورزازات.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن الشرطة والدرك والسلطات المحلية تجري أبحاثها لتحديد موقع التصوير الذي يرجح أن يكون أحد مراكز الإيواء السياحية.

وأوضحت اليومية بأن السلطات الأمنية، فتحت أبحاثها عن الفتاة بطلة الشريط الإباحي والتي غابت عن الأنظار منذ انتشار الفيديو، وتم تحديد هويتها، كما تعرفت السلطات الأمنية على الشخص الأجنبي الذي استخرجت صوره رفقة الفتاة من الشريط، وأظهرت التحريات أنه من جنسية إسبانية وغادر المغرب.

ويظهر الشريط الإباحي، الذي تم تصويره بكاميرا احترافية فتاة من المنطقة رفقة الإسباني وهما يمارسان الجنس على طريقة ممثلي أفلام "البورنو" وهما في أوضاع احترافية وتبين لقطات الفيديو لحظات جنسية حميمية، توثق للفتاة وهي تمارس الجنس غي مكترثة بعملية التصوير التي يبدو أنها كانت على علم بها.

واختار السائح الإسباني حمام السكن موقعا لتصوير نفسه وهو يمارس الجنس مع شريكته المغربية، وصور الإسباني شريطه عبر لقطات منفصلة يظهر فيها البطلان وهما يتعمدان إظهار وجههما للكاميرا.