خطير وبالفيديو..تلميذ مجتهد هو الأول في المدرسة حاصل على نقطة 17.87 أصيب بالجنون بسيدي سليمان ووالدته تتهم المدير+تفاصيل صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أنجب وأفضل تلميذ بالثانوية الإعدادية قاسم أمين بمنطقة دار بلعامري بسيدي سليمان، أصيب بالجنون فجأة ودون سابق إنذار، خلال الأسبوع الجاري، ما حول حياته وحياة أسرته إلى

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أنجب وأفضل تلميذ بالثانوية الإعدادية قاسم أمين بمنطقة دار بلعامري بسيدي سليمان، أصيب بالجنون فجأة ودون سابق إنذار، خلال الأسبوع الجاري، ما حول حياته وحياة أسرته إلى جحيم.

وأوضح المصدر ذاته بأن والدة التلميذ "فؤاد.ق" البالغ من العمر 16 سنة والذي حصل على معدل 17.87 في الدورة الأولى، وجهت أصابع الاتهام وتدهور حالة ابنها العقلية إلى مدير داخلية المؤسسة التعليمية المذكورة والمقتصد، مشيرا إلى أن والدة "فؤاد" تشير في روايتها إلى أن مفتشا حل بداخلية المؤسسة واستفسر أربعة تلاميذ من بينهم ابنها والذي كشف له عن وجود مجموعة من الاختلالات، ما دفع بالمدير والمقتصد إلى الانتقام منه بعد انفرادهما به داخل أحد المكاتب من خلال تعنيفه والضغط عليه ما تسبب في تدهور حالته النفسية وإصابته بالجنون.

وأكد ذات المصدر إلى أن التلميذ وبعد يوم واحد من الواقعة، تدهورت حالته وبدء في الصراخ والركض وسط ساحة المؤسسة التعليمة ليتم إستدعاء سيارة للإسعاف، قامت بنقله إلى المستشفى بسيدي سليمان من أجل تهدئته ومنحه العلاج الضروري، مشيرا إلى أن والدة التلميذ، وضعت شكاية لدى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسيدي سليمان والدرك الملكي من أجل فتح تحقيق للكشف عن الأسباب الكامنة وراء مرض هذا التلميذ.