 هاذ شي خطير.. عشرة أشخاص بفاس بينهم فتاة قاصر حيدو لبوليسي عينيه و شرملو رجال شرطة بالأسلحة البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي | مجتمع

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل | دولي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله | بووز

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي | مجتمع

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي

رغم التزامه الصمت.. بنكيران مُنشغل بقضية بوعشرين | بوليتيك

رغم التزامه الصمت.. بنكيران مُنشغل بقضية بوعشرين

بالفيديو : وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الدوري المصري | بووز

بالفيديو : وليد أزارو أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الدوري المصري

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و لاس بالماس 1/1 | بووز

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و لاس بالماس 1/1

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

هاذ شي خطير.. عشرة أشخاص بفاس بينهم فتاة قاصر حيدو لبوليسي عينيه و شرملو رجال شرطة بالأسلحة البيضاء

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 18:35 هاذ شي خطير.. عشرة أشخاص بفاس بينهم فتاة قاصر حيدو لبوليسي عينيه و شرملو رجال شرطة بالأسلحة البيضاء | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير.. عشرة أشخاص بفاس بينهم فتاة قاصر حيدو لبوليسي عينيه و شرملو رجال شرطة بالأسلحة البيضاء
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم مع إحداث عاهة مستديمة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس كانت قد تدخلت لتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في السرقة وتبادل للضرب والجرح، قبل أن يعمد أفراد عائلتهما إلى تعريض الشرطيين لاعتداء خطير بواسطة غاز مسيل للدموع، وباستخدام أسلحة بيضاء ، مما تسبب في إصابة حارس أمن بجرح بليغ فقد على إثره عينه اليسرى بشكل نهائي، في حين أصيب مفتش شرطة ممتاز بجروح بليغة، من بينها بتر أحد أصابعه.

وأضافت المديرية العامة أن الأبحاث والتدخلات التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية بمدينة فاس أسفرت عن توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذا الاعتداء، كما تم حجز ثلاثة أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء على الشرطيين، وكذا سيارتين تم استخدامهما في الفرار من مكان الجريمة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما أخضعت القاصر للوضع تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مضيفا أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لوالي أمن فاس للتكفل بوضعية الشرطيين المصابين، وتمكينهما من جميع المساعدات الضرورية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية القاصر المدير العام للأمن الوطني رجال الشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما بجروح خطيرة | حوادث و حقوق

برافو الحموشي...ترقية استثنائية ومكافأة مالية مهمة لشرطيين شجاعيين بفاس بعد تضحيتهما وإصابتهما بجروح خطيرة

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..بسبب سوء الأحوال الجوية: حافلة لنقل المسافرين تقلبات بين فاس ومكناس.. وهذه هي الحصيلة

تمثال بعد البوطوات ديال الضو.. تمثال طاح بقوة البرد في الجديدة | حوادث و حقوق

تمثال بعد البوطوات ديال الضو.. "تمثال " طاح بقوة البرد في الجديدة

خطير بالصور..شاشة موول طنجة الكبيرة طاحت بسبب الرياح القوية | حوادث و حقوق

خطير بالصور..شاشة "موول طنجة" الكبيرة طاحت بسبب الرياح القوية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بوفال ضمن لائحة أفضل المراوغين وفريق مغربي يدخل في إضراب مفتوح‎ | بــووز
منذ 35 دقيقة

بالفيديو..بوفال ضمن لائحة أفضل المراوغين وفريق مغربي يدخل في إضراب مفتوح‎

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية المواطنين والممتلكات | خارج البلاطو

بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية ..شوفو التضحيات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية لحماية المواطنين والممتلكات

هاشنو وقع فجلسة محاكمة الزفزافي بحضور المترجم | خارج البلاطو

هاشنو وقع فجلسة محاكمة الزفزافي بحضور المترجم

الفتاة الجميلة اللي صورُوها مع بهلول فالتْران تكشف الحقيقة الكاملة..هاشنو بيناتنا وهاشكون صَورنا | خارج البلاطو

الفتاة الجميلة اللي صورُوها مع بهلول فالتْران تكشف الحقيقة الكاملة..''هاشنو بيناتنا وهاشكون صَورنا''

﻿

آخر المستجدات

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي | مجتمع
منذ 15 دقيقة

الإطاحة بخمسينية كتبيع وكتشري في الحشيش بالعلالي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل | دولي

فضيحة جنسية تضرب البرلمان الروسي وهذه هي التفاصيل

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله | بووز

بالفيديو وليد أزارو يكشف عن سر و معنى حركته الشهيرة التي يقوم بها بعد كل هدف يسجله

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي | مجتمع

مؤلم.. في عز البرد طفل صغير يغرق في مجرى مائي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.