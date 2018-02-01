هاذ شي خطير.. عشرة أشخاص بفاس بينهم فتاة قاصر حيدو لبوليسي عينيه و شرملو رجال شرطة بالأسلحة البيضاء ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف عشرة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والضرب والجرح في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم مع إحداث عاهة مستديمة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس كانت قد تدخلت لتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في السرقة وتبادل للضرب والجرح، قبل أن يعمد أفراد عائلتهما إلى تعريض الشرطيين لاعتداء خطير بواسطة غاز مسيل للدموع، وباستخدام أسلحة بيضاء ، مما تسبب في إصابة حارس أمن بجرح بليغ فقد على إثره عينه اليسرى بشكل نهائي، في حين أصيب مفتش شرطة ممتاز بجروح بليغة، من بينها بتر أحد أصابعه.

وأضافت المديرية العامة أن الأبحاث والتدخلات التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية بمدينة فاس أسفرت عن توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذا الاعتداء، كما تم حجز ثلاثة أسلحة بيضاء استعملت في الاعتداء على الشرطيين، وكذا سيارتين تم استخدامهما في الفرار من مكان الجريمة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما أخضعت القاصر للوضع تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مضيفا أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لوالي أمن فاس للتكفل بوضعية الشرطيين المصابين، وتمكينهما من جميع المساعدات الضرورية.