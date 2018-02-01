بعد أسبوع.. نقابة البقالي تستيقظ من سُباتها و هذا ما قالته بخصوص قضية اعتقال توفيق بوعشرين ﻿

بعد حوالي أسبوع على اعتقاله ،خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ببلاغ كشفت من خلاله تريثها في اتخاذ موقف من قضيو مدير نشر يومية أخبار اليوم ''توفيق بوعشرين'' إلى حين التوفر على ما يكفي من المعطيات

شــــوف تيفي:

بعد حوالي أسبوع على اعتقاله ،خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ببلاغ كشفت من خلاله تريثها في اتخاذ موقف من قضية مدير نشر يومية أخبار اليوم "توفيق بوعشرين" إلى حين التوفر على ما يكفي من المعطيات ليكون الموقف مستندا إلى الحيثيات المتعلقة بالملف خصوصا وأن ملف القضية كان لازال رهن السرية بقرار من النيابة العامة.

و قالت النقابة، يومه الخميس،إنها تتابع التداعيات المترتبة عن اعتقال الزميل توفيق بوعشرين القانونية منها والمهنية مؤكد أنها بمجرد ما تناها إلى علمها خبر اعتقاله باشرت عدة اتصالات مع الجهات المعنية وتوجه وفد قيادي منها إلى أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لاستطلاع الوضع واستجماع المعطيات والحقائق والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية التي حظيت باهتمام خاص من النقابة.

وبادرنا في حينه إلى الاتصال بالجهة القضائية المختصة التي أكدت لنا أن القضية ليست لها علاقة نهائيا بحرية الصحافة والنشر كما حظيت القضية باهتمام استثنائي من مختلف الزملاء أعضاء النقابة .

و أضاف البلاغ الذي توصلت شوف تيفي بنسخ منه،أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تفاجأت بحجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق أطراف القضية، خصوصا لكثير من الزميلات الصحافيات اللائي تقدمن بشكاياتهن لدى القضاء من خلال عدم احترام المعطيات الشخصية للمشتكيات وعبر نشر صورهن والمس بكرامتهن وأيضا فيما يتعلق بالمس بقرينة البراء ة بالنسبة للزميل توفيق بوعشرين.

وحرصا منها على ضمان حقوق جميع الأطراف تعتبر النقابة تلك التصرفات تجاوزات أخلاقية ومهنية ماسة بقيم الحيادية وضمان حقوق الأشخاص وتدعو إلى التوقف الفوري عن ذلك والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بحقوق أطراف القضية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر فيها.

كما أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد أنها ستتابع أطوار المحاكمة آملة أن ينتصر الجميع إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة. وتناشد الزملاء والزميلات في مختلف المنابر الإعلامية إلى احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن التعامل مع هذه القضية من زاوية الإثارة الصحافية خاصة وأنها ترتبط بسمعة وكرامة وأعراض المعنيين بالأمر وتضر كثيرا بمستقبلهم الاجتماعي والمهني وكذا بأفراد أسرهم وعائلاتهم.

ومن جهة أخرى تذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الزملاء والزميلات العاملين في مؤسسة "أخبار اليوم " النفسية والمهنية منها مؤكدة لهم استعدادها الكامل والدائم لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة في هذه الظروف الصعبة التي يجتازونها.

وفي ضوء المعطيات التي توفرت لاحقا تشكلت قناعة بضرورة احترام المسطرة القضائية والحرص على عدم التأثير على الهيئة القضائية التي باشرت عملها المعتاد.