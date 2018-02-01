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عاجل.. ناصر الزفزافي ينتفض في وجه مترجم اللهجة الريفية.. وهكذا رد القاضي

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 18:03 عاجل.. ناصر الزفزافي ينتفض في وجه مترجم اللهجة الريفية.. وهكذا رد القاضي | مجتمع
عاجل.. ناصر الزفزافي ينتفض في وجه مترجم اللهجة الريفية.. وهكذا رد القاضي
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن ناصر الزفزافي وخلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، انتفض قبل قليل من يومه الخميس، في وجه مترجم اللهجة

"شوف تيفي"

 

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن ناصر الزفزافي وخلال أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، انتفض قبل قليل من يومه الخميس، في وجه مترجم اللهجة الريفية المكلف بترجمة تصريحات المعتقل "رشيد أعمروش"، وشكك في صحة الترجمة.

وأوضح الموفد بأن ناصر الزفزافي التمس من القاضي علي الطرشي منحه فرصة التدخل، وهو ما استجاب له القاضي، مشيرا إلى أن الزفزافي شكك في ترجمة المترجم، وأكد على أنه يجهل لهجة المنطقة التي ينتمي إليها المعتقل "رشيد أعمروش" الذي يتحدث الريفية فقط، قائلا: " هناك مشكل في الترجمة سيدي القاضي لأن لهجة المنطقة التي ينحدر منها المتهم ليست هي التي يتكلم بها المترجم".

وأضاف الموفد بأن القاضي ومباشرة بعد تعليق ناصر الزفزافي، استفسر المترجم إن كان بالفعل يجد صعوبة في ترجمة كلام "رشيد أعمروش"، وهو الأمر الذي نفاه المترجم، مؤكدا استعداده للترجمة بسهولة.



‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المترجم محاكمة المعتقلين القاضي علي الطرشي

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