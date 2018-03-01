والـد ''الزفزافي'' والمحامي ''البوشتاوي'' يستنجدون بالبرلمان الأوروبي ضـد مصالح الوطن ..(تفاصــيل صادمة) ﻿

مــرة أخرى، حــضر ''أحمد الزفزافي'' والد متزعم ما يصطلح عليه بـ''حراك الريف''، ندوة نظمت البارحة بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل وذلك لأجل التضامن مع معتقلي أحداث الحســيمة .

''شــوف تيفي'' محمد القاسمي

مــرة أخرى، حــضر ''أحمد الزفزافي'' والد متزعم ما يصطلح عليه بـ''حراك الريف''، ندوة نظمت البارحة بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل وذلك لأجل التضامن مع معتقلي أحداث الحســيمة .

وتــزعمت هذه الندوة النائبة البرلمانية الهولندية ''كاتي بري'' عن حزب الاشتراكي الهولندي ، تحت لواء التجمع التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي التي ما فتئت تدعو أعضاء البرلمان الأوروبي للضغط على الحكومة المغربية من أجل ما يسمى ''احترام حقوق الإنسان بمنطقة الريف''.

كما تدخل خلال هذه الندوة المحامي المغربي ''عبد الصادق البوشتاوي'' الذي تساءل عن صمت الاتحاد الأوروبي حول الأحداث التي عرفتها منطقة الريف، مطالبا البرلمان الأوروبي بالاهتمام بالوضعية التي يعرفها الريف وكذلك متطلبات ساكنته على حد قوله .

وعرفت هذه الندوة مشاركة ''هدى السكاكي'' زوجة المعتقل ''حبيب حمودي'' ، والتي طالبت بتطبيق الفصل الخاص باحترام حقوق الإنسان ضمن اتفاقية الشــراكة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وطالبت في ذات الوقت بالضغط على الحكومة المغربية لأجل إطلاق سراح معتقلي أحداث الحسيمة باعتبراهم على حسب زعمها ''معتقلي رأي''.

من جهته، طــالب ''أحمد الزفزافي'' البرلمان الأوروبي بإنشاء لجنة تتكلف بالبحث حول ظروف اعتقال السجناء السياسيين لمنطقة الريف ، وكذلك مطالبا الكشف عن سوء المعاملة التي يتلقاها المعتقلون، وهو الشيء الذي لم يسبق أن أشـار إليه خلال تصريحاته للصحافة الوطنية.

وجدير بالذكـر أن البرلمانية الهولندية ''كاتي بري'' اشتهرت بحملتها ضد المغرب وتقربها أكثر من ''المخابرات الجزائرية'' ، ويكفي النظر إلى تغريداتها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' ، وكيف فصلت منطقة الريف وكذلك الأقاليم الجنوبية عن خريطة المملكة المغربية، كما أنها تجد مساندة من طرف ما يسمى بتنسيقيات نشطاء الريف بالديار الهولندية .

هــذا وقد جعلت هذه الخطوة العديد من المتبعين يتساءلون حول الجهة التي تتكفل بالتنظيم اللوجستيكي لهذه التظاهرة ضـد المصالح الوطنيــة ، علما أن أب ''الزفزافي'' رجل متقاعد ويشكو الفاقة أمام مرض زوجته وابنه ، وكيف يتنقل بالطائرة من عاصمة أروبية لأخرى، ويقيم بالفنادق المصنفة ...؟