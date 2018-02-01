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عاجل.. عاجل..حامي الدين يتقدم بشكاية ضد منابر إعلامية ويتهمها بالتشهير والسب والقذف

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 17:12 عاجل.. عاجل..حامي الدين يتقدم بشكاية ضد منابر إعلامية ويتهمها بالتشهير والسب والقذف | مجتمع
عاجل.. عاجل..حامي الدين يتقدم بشكاية ضد منابر إعلامية ويتهمها بالتشهير والسب والقذف
كشف المحامي عبد المولى المروري، قبل قليل من يومه الخميس، أن عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وكله ليتقدم بشكاية ضد ثلاثة منابر إعلامية وطنية، لأنها على حد تعبيره، قامت

"شوف تيفي"

 

كشف المحامي عبد المولى المروري، قبل قليل من يومه الخميس، أن عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وكله ليتقدم بشكاية ضد ثلاثة منابر إعلامية وطنية، لأنها على حد تعبيره، قامت بالتشهير بحامي الدين للنيل من سمعته بنشر معطيات كاذبة.

وأوضح عبد المولى المروري في تدوينة نشرتها صفحة "جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" بالفيسبوك، بأن هذه المنابر الإعلامية الثلاثة ، شنت حملة ممنهجة تستهدف موكله حامي الدين للنيل من سمعته والتشهير به عبر نشر معطيات كاذبة تتضمن سبا وقذفا وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لقانون الصحافة والقانون الجنائي.

وأكد المروري أن حامي الدين، وكله لكي يضع شكاية مباشرة ضد ثلاثة منابر إعلامية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مخالفة التدوينة

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