عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بحضور هذا الشخص لأول مرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، بحضور جميع المعتقلين وأسرهم وجميع محاميي هيئة الدفاع عنهم ومن بينهم

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بأن أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، بحضور جميع المعتقلين وأسرهم وجميع محاميي هيئة الدفاع عنهم ومن بينهم النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي غاب عن جلسة أول أمس الثلاثاء.

وأوضح الموفد بأن جلسة اليوم، عرفت ولأول مرة حضور مترجم للهجة "الريفية"، وذلك من أجل ترجمة تدوينات المعتقلين ومحتوى الفيديوهات التي ظهروا بها.

وأكد الموفد بأن القاضي علي الطرشي، رفض في بداية الجلسة ملتمسات آخر معتقل تم الاستماع له ويتعلق الأمر بـ "عبد العالي حود"، مشيرا إلى أن أشغال الجلسة متواصلة في هذه اللحظات، حيث يتم الاستماع للمعتقل "رشيد أعمروش".