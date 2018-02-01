بالفيديو.. إيقاف المتورط الأول في الهجوم على محل تجاري بتمارة ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تمارة، يوم أمس الأربعاء 28 فبراير، من توقيف شخص من مواليد 1997، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في مشاركته في جريمة سرقة تحت التهديد بالسلاح

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن تمارة، يوم أمس الأربعاء 28 فبراير، من توقيف شخص من مواليد 1997، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في مشاركته في جريمة سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، سبق وأن شكلت موضوع مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي

وحسب إخبارية توصلت بها "شوف تيفي" فقد كانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية مع شكاية تقدم بها الضحية، الذي يمتلك محلا للبقالة بحي الوفاق، حول تعرضه للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وفتحت بشأنها بحثا مكن من خلال استغلال تسجيلات كاميرا المراقبة من تحديد هوية المشتبه بهما، حيث تم توقيف أحدهما اليوم، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف المشتبه به الثاني.

وأوضحت الإخبارية بأن إجراءات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل يكتريه المشتبه بهما، أسفرت عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن عصي وسكاكين، بالإضافة إلى ملابس كان يرتديها المشتبه بهما يوم الاعتداء، وكذا متعلقات شخصية متحصلة من عمليات السرقة.

وأكدت الإخبارية وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.





