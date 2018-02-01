بالفيديو.. بعدما طاح عمود كهربائي على صينيين في عين الذياب..هاشنو دارو عمال الصيانة ﻿

بعد الحادث الخطير الذي شهده كورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الأربعاء، والذي تمثل في سقوط عمود كهربائي على رأسي زوجين يحملان الجنسية الصينية ما تسبب في إصابتهما، أقدم مختصون في

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بعد الحادث الخطير الذي شهده كورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الأربعاء، والذي تمثل في سقوط عمود كهربائي على رأسي زوجين يحملان الجنسية الصينية ما تسبب في إصابتهما، أقدم مختصون في الصيانة الكهربائية على تغيير الأعمدة الكهربائية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين لتفادي حدوث أي مكروه.

وتداول نشطاء المواقع التواصلية، مقطع فيديو يوثق للحظة تغيير عمال الصيانة للأعمدة الكهربائية وتعويضها بأخرى.

تجدر الإشارة، إلى أن مجموعة من الأعمدة الكهربائية والألواح الإلكترونية سقطت بفعل الرياح القوية، ما أسفر عن بعض الإصابات والخسائر المادية.