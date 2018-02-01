بالفيديو..بعد العملية الجراحية الناجحة: هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ﻿

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الخميس، بأن الملك محمد السادس اتصل به شخصيا، وأكد له أنه بخير بعد العملية، وسيستأنف عمله ونشاطه بعد انتهاء فترة النقاهة المحدودة التي أوصى بها الأطباء.

''شوف تيفي''

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يومه الخميس، بأن الملك محمد السادس اتصل به شخصيا، وأكد له أنه بخير بعد العملية، وسيستأنف عمله ونشاطه بعد انتهاء فترة النقاهة المحدودة التي أوصى بها الأطباء.

وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الملك محمد السادس، غادر المستشفى وهو في وضع جيد بعد العملية الجراحية البسيطة التي خضع لها.

وهنأ رئيس الحكومة باسمه وباسم جميع أعضاء الحكومة، الملك محمد السادس على نجاح العملية، سائلا الله تعالى أن يحفظه في صحته وفي أسرته ويحفظ الشعب المغربي قاطبة.