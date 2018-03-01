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مثير وبالصورة..الشيخ السلفي القباج يتضامن مع بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 16:07 مثير وبالصورة..الشيخ السلفي القباج يتضامن مع بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب | بوليتيك
مثير وبالصورة..الشيخ السلفي القباج يتضامن مع بوعشرين المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب
أعلن الشيخ السلفي حماد القباج عبر حسابه بالفيسبوك عن تضامنه مع توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم'' المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي في حق صحافيات.

''شوف تيفي''

أعلن الشيخ السلفي حماد القباج عبر حسابه بالفيسبوك عن تضامنه مع توفيق بوعشرين مدير جريدة ''أخبار اليوم'' المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي في حق صحافيات.

وأوضح القباج في تدوينته الطويلة بأنه تضامن مع بوعشرين، بسبب التعامل مع هذا الأخير بطريقة تخللتها خروقات وتجاوزات، واصفا بوعشرين بأحد كبار المناضلين في سبيل تطور المغرب.

وأشار القباج إلى أنه لا يمكن له أن يبدي رأيه حول تفاصيل التهم الموجهة إلى بوعشرين، واصفا بعضها في الوقت نفسه بالمبالغ فيها والتي تدفع إلى طرح تساؤلات حول توقيتها وملابساتها.

وأكد حامد القباج استعداده إلى المشاركة في كل أشكال النضال القانوني لدعمه والمطالبة بصيانة حقوقه الدستورية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين التحرش الجنسي صحافيات القباج

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