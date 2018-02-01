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عاجل..العثور على أسلحة نارية بشقة بالرباط

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 15:25 عاجل..العثور على أسلحة نارية بشقة بالرباط | حوادث و حقوق
عاجل..العثور على أسلحة نارية بشقة بالرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات إخفاء مجموعة من الأسلحة النارية في سقف إحدى الشقق المخصصة لنشاط مهني،

''شوف تيفي''+''و م ع''

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات إخفاء مجموعة من الأسلحة النارية في سقف إحدى الشقق المخصصة لنشاط مهني، فضلا عن تحديد الشخص أو الأشخاص المشتبه تورطهم في حيازتها وإخفائها.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت ببلاغ من شخص يجري بعض الإصلاحات على الشقة المذكورة، مفاده العثور على كيس بلاستيكي مشكوك في محتوياته ضمن السقف الجبصي، حيث تم العثور بداخله على أربعة أسلحة نارية، وسلاح رشاش يعلوه الصدأ، وبندقية صيد، وكاتمين للصوت، علاوة على ذخيرة تتكون من 301 خرطوشة من مختلف الأعيرة.

وأضاف المصدر أنه يجري حاليا إخضاع هذه الأسلحة للخبرات التقنية والباليستيكية الضرورية، كما تتواصل الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، مع الإشارة الى أن هذه الشقة كانت شاغرة لمدة ناهزت أكثر من خمس سنوات.

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