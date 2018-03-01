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كتاب جديد..هذه هي الدولة المتورطة في قتل بن بركة.. هاكيفاش قتلوه.. وهافين دفنوه

بتاريــخ : 1 مارس 2018 / 13:50 كتاب جديد..هذه هي الدولة المتورطة في قتل بن بركة.. هاكيفاش قتلوه.. وهافين دفنوه | دولي
كتاب جديد..هذه هي الدولة المتورطة في قتل بن بركة.. هاكيفاش قتلوه.. وهافين دفنوه
صدر مؤخراً عن دار راندوم في نيويورك كتاب ''انهض واقتل أولاً'' يلخص التاريخ السري لأشهر الاغتيالات الاسرائيلية للكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان مراسل الشؤون العسكرية والاستخباراتية في صحيفة يديعوت

شوف تيفي

صدر مؤخراً عن دار راندوم في نيويورك كتاب ''انهض واقتل أولاً'' يلخص التاريخ السري لأشهر الاغتيالات الاسرائيلية للكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان مراسل الشؤون العسكرية والاستخباراتية في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية وللكاتب العديد من الكتب والتي تصنف بالأكثر مبيعا.

ويشبه المهتمون هذا الكتاب بوثائق ويكليكس، لأن كاتبه اعتمد على آلاف الوثائق السرية، كما أجرى أكثر من ألف مقابلة مع رجال الدولة من سياسيين وعسكريين وأمنيين، نظرا للثقة التي يحظى بها الكاتب في دوائر صنع القرار سواء السياسية كرئاسة الوزراء أو وزارة الخارجية أو العسكرية والأمنية كوزارة الدفاع والموساد (الاستخبارات الخارجية) والشين بيت (الأمن الداخلي) ، وقد أمضى الكاتب ثماني سنوات في تأليف هذا الكتاب. وأكد الكاتب بيرغمان أن إسرائيل نفذت 500 عملية اغتيال، قتل خلالها 1000 شخصية.

ومن بين الشخصيات التي أغتالتها إسرائيل وخصص لها فصل في الكتاب الزعيم الاتحادي المهدي بن بركة، بعد اختطافه في 29 أكتوبر 1965، وقال بيرغمان إن شرطيا فرنسيا تقدم نحو بن بركة في شارع ''سان جيرمان'' في العاصمة باريس، بالضبط عند مدخل حانة ''ليب''، وطلب منه مرافقته إلى سيارته، بعد أن أوهمه بأنه سيلتقي بشخصية بارزة ربما قد تكون الجنرال ديغول، ومنذ ذلك الحين لم يظهر له أي أثر. حيث تم استقدام بن بركة إلى باريس للقاء مخرج سينمائي مفترض ليعد فيلما حوله، وتم منح الجواسيس المغاربة جوازات سفر مزورة، بعد أن تم نقل بن بركة إلى أحد المنازل الذي قدمه ''الموساد'' للمغاربة، حيث تم تعذيب بن بركة وغمس رأسه مرة تلو الأخرى في حوض مليء بالمياه القذرة إلى أن مات اختناقا.

وجاء في الكتاب، أيضا، أن الإسرائيليين قاموا بنقل جثة بن بركة إلى غابة ''سان جيرمان'' وتم رميه في حفرة عميقة بعد مسحها بمواد كيميائية تسرّع بتحللها، وفي نونبر 1965 قال المسؤول الأول في ''الموساد'' مير عميت مخاطبا الوزير الأول الإسرائيلي آنذاك ليفي إيشكول: ''انتهى الأمر، كل شيء مر على ما يرام''. يقول بيرغمان في كتابه.

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